La Corte Internacional de Justicia (CIJ) recalcó este viernes que su llamado a Israel para que adopte “todas las medidas posibles” para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza de un posible genocidio, también se apliquen a Rafah, escenario de una posible nueva operación militar israelí.

“La Corte observa que los acontecimientos más recientes en la Franja de Gaza, y en Rafah en particular, ‘aumentarían exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria con consecuencias regionales incalculables’, como afirmó el secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres)”, reza un escrito de la CIJ.

Según destacó el organismo, esta “peligrosa situación” requiere de la implementación “inmediata y efectiva” de las medidas provisionales que ya indicó en su veredicto de finales de enero, formulado tras una denuncia de Sudáfrica en la que acusaba a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio.

La CIJ recalcó que aquel fallo es aplicable “en toda la Franja de Gaza”, incluida la ciudad de Rafah, y que, por tanto, “no exige la indicación de medidas provisionales adicionales”. Así, la Corte indicó en que Israel “sigue obligado” a garantizar la seguridad de la población gazatí.

