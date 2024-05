Comparte

En una emocionante y tensa jornada, el reality “Ganar o Servir” de Canal 13 vivió su segundo duelo de eliminación.

La eliminación se llevó a cabo en una arena de juegos con estilo gladiador, donde los nominados Coca, Raimundo, Mariela y Botota se enfrentaron en una prueba de suerte al elegir entre cuatro tarjetas, de las cuales solo dos permitían salir de la jaula y salvarse.

La suerte favoreció a Botota y Mariela, quienes lograron salir de la arena y evitar el duelo de eliminación.

¿Quién fue el nuevo eliminado de ‘Ganar o Servir’?

Esto dejó a Coca y Raimundo como los duelistas que se enfrentaron en una competencia llena de emoción y nerviosismo. Antes de iniciar la prueba, Sergio Lagos entrevistó a ambos participantes.

Raimundo, visiblemente emocionado, expresó: “Lo estoy pasando increíble aquí adentro, me ha tocado vivir de todo. He conocido a una persona increíble, ella sabe quién es. Que se quede tranquila”. A lo que Gala, visiblemente conmovida, respondió: “Confío en él, sé que le va a meter con todo, y si no, igual nos podemos seguir conociendo afuera”.

Por su parte, Coca mostró su determinación por ganar, pero también reflejó su frustración por las luchas de poder dentro del reality.

“Cuando el ego y el poder se quiere adjudicar obligadamente siempre ocurren estas cosas, se crean bandos, y por eso no estamos unidos como el equipo del frente”, comentó, evidenciando las tensiones internas que lo llevaron a ser nominado.

Luis, uno de sus compañeros, le deseó suerte y expresó su deseo de tomar el liderazgo en caso de que Coca perdiera.

El duelo comenzó con Raimundo tomando la delantera desde el inicio, y sin mayor dificultad, se consagró vencedor.

Coca, a pesar de la derrota, completó su prueba, recibiendo el aplauso y el reconocimiento de todos los presentes. Las “Chicas Superpoderosas” -Faloon, Blue Mary y Camila- lamentaron profundamente la partida de Coca. “Es un hombre lleno de humildad, te vamos a echar mucho de menos”, dijo la locutora. Pangal, capitán del equipo contrario, reconoció su error al prejuzgar a Coca, describiéndolo como un caballero.

La despedida y reflexión de Coca Mendoza

Coca, visiblemente afectado, declaró su pena por no haber estado en óptimas condiciones y dejó un mensaje para su rival dentro del equipo: “Mateucci, te va a ser difícil. Dejé un liderazgo que no se compra en la farmacia”. También criticó duramente la manipulación de Mateucci para obtener poder, y mostró preocupación por las “Chicas Superpoderosas”, sugiriendo que Mateucci no será un buen líder.

Como si confirmara sus temores, Luis comenzó a conspirar de inmediato. “Hay que eliminar una de las ‘Chicas Superpoderosas’. Sin Camila, las otras dos chicas estarían con nosotros”, le dijo a Dani Colett, mostrando que las luchas internas y las estrategias seguirán siendo un elemento crucial en el desarrollo del reality.