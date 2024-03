Comparte

Pablo Zúñiga reveló una anécdota en donde estuvo a punto de quedar detenido e intentó pedirle ayuda a Pamela Díaz, quien le negó el auxilio diciéndole: “arréglatelas tú cul…”.

El periodista participó del último capítulo de Podemos Hablar, en donde compartió con Eva Gómez, José Miguel Viñuela y la propia implicada en la historia. En medio del programa, Julio César Rodríguez llamó “al punto de encuentro” a quienes les “hayan dado de su propia medicina“.

Ahí relató una situación que le ocurrió mientras se dirigía la Festival de Viña del Mar. “Como había tantos tacos, me voy a ir en mi auto, pero voy a llevar mi moto (…) pero yo no tenía carro para llevar mi moto”, comenzó.

“Dije voy a apelar a alguien de confianza de la televisión, Pamela Diaz”, contó mientras ‘La Fiera’ lazó una carcajada.

“Me fui al día siguiente a Viña con la moto atrás. Feliz, hablaba con la Pame en el camino, ‘estoy muy agradecido’. Pese a que se ve una mujer fría y calculadora, no lo es, eso me repetía yo en el camino”, confesó el periodista.

“Arréglatelas tú cul…”

Pero su viaje tuvo un giro inesperado, pues, Carabineros lo detuvo y le pidió los documentos -incluyendo del carro de arrastre-. El carabinero “fue a mirar el carro, no tenía patente, cero patente (…) (Me dice) ‘el carro de arrastre tiene que tener documentos, permiso de circulación, etc’”, contó.

En ese momento, pensó que la influencer podía salvarlo de la situación. “Llamo a la Pamela, dije acá voy a salvar, a la Pamela la van a conocer. Le digo (al uniformado): ‘voy al Festival de Viña a trabajar, tengo reunión de pauta a las siete de la tarde de hoy, voy a llamar la Pame que es la me pasó (el carro), ustedes la conocen y todo’”

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Pues, ‘La Fiera’ no reaccionó de la mejor manera ante el problema: “Ella me contesta ‘arréglatelas tú cul…’”, contó Pablo Zúñiga, desatando las risas entre los invitados.

Pese al mal momento, finalmente la anécdota no pasó a mayores, ya que Carabineros lo dejó seguir. Luego de bajar del autimóvil, “voy caminando a la patrulla y el carabinero me para y me dice ‘a usted nomás le gusta el hue… Ya, devuélvase y no lo quiero ver nunca más’”, recordó.