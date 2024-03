Comparte

Myriam Hernández tendrá su tercer concierto en el recinto capitalino el próximo sábado 24 de agosto presentando su tour de clásicos ‘Invencible’ junto a las canciones de su más reciente disco ‘Tauro’. Tras agotar las preventas 1 y 2 comenzó la venta general de entradas a través de Puntoticket.

En su espectáculo ‘Invencible’ la artista reúne los clásicos y grandes éxitos de su trayectoria como ‘el Hombre que yo amo’, ‘Huele a peligro’, ‘Herida’, ‘Te pareces tanto a él’ y todo su poderoso repertorio junto a las canciones de su nuevo álbum ‘Tauro’ (2024) que ha destacado como sencillos ‘Nos lo hemos dicho todo’ y ‘Sólo cuídate y adiós’ con el sello personal de la intérprete.

La artista nacional regresará al Movistar Arena el próximo sábado 24 de agosto en su tercer concierto personal en el recinto tras su primer sold-out en el 2015 (como la primera solista chilena en llenar el venue) y un segundo concierto repleto el 2022 el pleno retorno a la normalidad tras el confinamiento.

La cantante es una de las voces nacionales más exitosas e internacionales de todos los tiempos con más de tres décadas de carrera en la música romántica latina, avalada por el público y reconocimientos internacionales como el Premio de la Presidencia (2015) y a la Excelencia Musical (2022) de la Academia Latina de la Grabación Latin Grammy o el Premio a la Figura Fundamental de la Música Chilena por la SCD.

Posee también uno de los repertorios más sólidos y permanentes de la música chilena en su país y el extranjero, también mantiene su marca personal como único artista chileno que ha logrado el número #1 en las listas latinas del ranking Billboard en Estados Unidos por venta de discos y canciones.

Una fabulosa intérprete admirada por grandes compositores como Juan Carlos Calderón (‘Se me fue’, ‘Un hombre secreto) o Armando Manzanero (‘Huele a peligro’, ‘No te he robado nada’) que escribieron canciones para la artista chilena que también como autora ha acreditado éxitos como ‘Herida’ y ‘He vuelto por ti’ en sus versiones originales y grabadas por otros artistas en distintos estilos e idiomas. Una relevancia como compositora que le valió su ingreso al Latin Songwriters Hall Of Fame en Estados Unidos.

Y actualmente presenta su nuevo disco ‘Tauro’ producido en Madrid por Jacobo Calderón con quien grabó su antecesor ‘Sinergia’ (2022) y su álbum especial ‘Nuestra Navidad’ lanzados en dos volúmenes (2022 y 2023), su duodécimo álbum romántico con 10 nuevas canciones como ‘Invencible’ (que da título a su nuevo tour) y ‘Con los cinco sentidos’ disponibles en todas las plataformas digitales (Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Claro Música, Youtube Music, Tidal).

Además, la cantante tiene una agenda de conciertos que incluye Ecuador, República Dominicana, España, Francia, Italia y que el 24 de agosto llegará al Movistar Arena, en su tercera presentación en solitario en el recinto capitalino.

Un show de éxitos garantizados y la voz de la cantante desbordado romanticismo con los temas emblemáticos de su repertorio: ‘Tonto’, ‘Mío’, ‘Peligroso amor’, ‘Mañana’, ‘No te he robado nada’, ‘Ese hombre’, ‘La fuerza del amor’, ‘Se me fue’, ‘Ay amor’, ‘Eres’ a su versión de ‘Dónde estará mi primavera’ y las canciones destacadas de sus álbumes digitales ‘Sinergia’ y ‘Tauro’. Las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket.

Su regreso a Viña del Mar

Tras los recientes acontecimientos en V Región con tragedia provocada por los incendios sus conciertos en el Teatro Municipal de febrero fueron reprogramados para los días 20 y 21 de septiembre. Las entradas para las nuevas fechas están disponibles a través del sistema Puntoticket.