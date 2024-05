Comparte

Ante la proliferación de noticias falsas e imágenes creadas con IA, Google ha puesto a disposición una serie de herramientas para luchar contra la desinformación. Por ejemplo, permiten saber la fecha estimada del origen de una imagen o el contexto en que fue publicada.

De acuerdo a cifras de un estudio realizado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, en Chile apenas un 36% del público que consume noticias confía en ellas. Esta crisis de credibilidad se ha profundizado en el último tiempo con la desinformación, una real amenaza para la convivencia en democracia. Y lo mismo sucede con la proliferación de imágenes y audios hechos con Inteligencia Artificial, cuya veracidad es difícil de comprobar de buenas a primeras.

El panorama informativo se ve degradado por otros conceptos que conviene tener en cuenta, como la “misinformación”, información falsa que la persona que la divulga cree que es real; la “desinformación”, noticias que se divulgan aún sabiendo que son falsas y la “malinformación”, información genuina pero engañosa, que se comparte con el objeto de dañar.

Conoce las herramientas

Así, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Google pone a disposición una serie de herramientas para luchar contra la desinformación y propiciar el chequeo de noticias e imágenes que se detallan a continuación:

Búsqueda inversa de imágenes: Existen varias maneras de descubrir el origen de una imagen. La primera, utilizando el navegador Chrome, consiste en hacer click con el botón derecho del mouse sobre cualquier fotografía y luego presionar “Buscar imagen con Google”. Tras eso se desplegará un listado con otros sitios en los que esta fotografía ha aparecido.

Este ejercicio también se puede hacer ingresando a Google Imágenes, haciendo click sobre el dibujo de la cámara que se ubica junto al cuadro de búsqueda y arrastrar la imagen.

En los móviles Android, dentro del navegador Chrome, esto se puede hacer presionando la imagen hasta que se despliega la opción “Buscar en la imagen”. En teléfonos con iOS, el mismo ejercicio se puede realizar hacer desde la app Google.

Para saber el origen o contexto de una imagen también se puede ingresar el link donde esta aparece directamente en el buscador Google Imágenes.

Y para comprobar la trazabilidad y fecha estimada de una imagen dentro del buscador Google, se debe hacer click en la imagen tras lo cual esta se desplegará a la derecha, en mayor detalle y tamaño. Finalmente, sobre ella hay

que presionar los tres puntos verticales. La información resultante contendrá un estimado del tiempo que la imagen lleva circulando en internet y notas periodísticas anteriores en las que fue publicada.

Fact Check Explorer: Esta herramienta permite encontrar verificaciones de datos ya realizadas por organizaciones independientes de todo el mundo. Funciona escribiendo una palabra clave sobre un tema específico, tras lo cual esta función resumirá si a una noticia ya chequeada le falta contexto, es engañosa, real o falsa. También funciona subiendo imágenes, si es que se quiere configurar la trazabilidad de la misma, o el contexto en que fue publicada.

Esto último permite completar la historia de una imagen, saber cuándo fue la primera vez que se publicó y el contexto en que se hizo.