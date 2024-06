Comparte

Este domingo 9 de junio se realizarán las Primarias 2024 en 60 comunas del país para elegir a los candidatos a alcaldes y gobernadores que competirán el próximo 27 de octubre. Esta instancia, al ser de carácter local, contará con voto voluntario.

Sobre esta jornada electoral, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel), Andrés Tagle, conversó este miércoles en Juntos en Agricultura, que conduce Karla Rubilar y Christian Pino.

Tagle explicó que “hay primarias de Gobernadores Regionales, pero las hace un solo pacto que es Chile Vamos y las hace en las regiones de Coquimbo y Aysén“.

Además, enfatizó que el elector ingrese al sitio web del Servel para conocer si habrá elecciones en su comuna y si está habilitado para votar. “Militantes de partidos que no están haciendo primarias no pueden participar. Los independientes sí pueden participar en todos los casos“, comentó el presidente del Servel.

Respecto a los vocales de mesa, Tagle enfatizó que “no es voluntario” ejercer esta función, por lo que las personas deben revisar si fueron elegidos para esto, o arriesgan ser multados.

¿Quiénes pueden votar en las Primarias 2024?

A cada elector le entregarán una papeleta en estas elecciones de alcaldes y/o gobernadores.

No obstante, Tagle explicó que “si hay más de un pacto haciendo Primaria (eso sucede en alcaldes solamente), si tú eres independiente te van a pasar un voto que tiene los candidatos de ambos pactos y tú puedes votar por uno solo de ellos“.

Asimismo, si eres militante de alguno de los partidos de Chile Vamos o del pacto Contigo Chile Mejor, te pasarán un voto con solo los candidatos del partido al cual pertenece. “En esos casos hay tres votos en la mesa, pero en el padrón dice qué voto se le entrega a cada persona“.

“Los militantes de partidos que no están haciendo primarias, por ejemplo el Partido de la Gente, Partido Republicano y algunos otros más, no tienen derecho a sufragio en esta elección, porque los padrones no los consideran a ellos”, advirtió.

Polémica por el lápiz grafito

“Desde el año 1988 hasta el 2017 se votó con lápiz grafito”, recordó el presidente del Servel, agregando que el lápiz pasta se introdujo durante la pandemia.

“Como hubo tantas elecciones en pandemia con los dos plebiscitos constitucionales de por medio la gente se acostumbró. Entonces ahora aparece raro volver al gráfico, pero espero que sea la última vez” y que se haga el cambio permanente al lápiz pasta.

Elecciones en dos días

Por otro lado, Andrés Tagle comentó que la normativa para tener elecciones en dos días en octubre avanza en el Congreso.

“Hasta el momento ya se aprobó ayer (martes) en la Comisión de Gobierno del Senado y hpy día estuvimos viendo otros aspectos en la Comisión de Hacienda de la Cámara”, dijo.

“En general, en ambas comisiones se ha aprobado y eso en particular ya se había aprobado la semana pasada en general en la sala del Senado, así que hoy día en la tarde debería votarlo la sala de la Cámara Alta y pasaríamos a la de Diputados”.

“Los dos días fue una solicitud nuestra para enfrentar esa elección de octubre que van a ser cuatro votos, con voto obligatorio, lo cual se sobrecargan muchas las mesas y habría largas colas de espera para electores”, declaró.

