Este martes el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la formalización de Cathy Barriga, predecesora en su cargo, que enfrenta cargos por fraude al fisco y falsificación del instrumento público.

"Cuando una persona crea un mecanismo para defraudar de esa forma un municipio, uno espera que eso sea sancionado, pero eso ya no corresponde a nosotros, nosotros ya cumplimos nuestro rol, identificamos, sistematizamos y presentamos la información, la fiscalía investiga, los tribunales dictaminan y yo como alcalde, pastelero a sus pasteles", señaló Vodanovic.

"Yo creo que la gente no quiere ver a un alcalde de Maipú hablando permanente del pasado. El problema es que la gente me ve 5 minutos al día hablando de esto y cree que estoy todo el día pensando en esto y no es así, yo estoy todo el día pensando en la seguridad de mi comuna, en la infraestructura de mi comuna, en cómo administrar el municipio de forma más transparente y eficiente", añadió.

En la misma línea, explicó que la situación con la exalcaldesa "no me quita tiempo, ni energía, ni cabeza. Yo espero, como todo ciudadano, que se pueda hacer justicia como lo he esperado en todos los casos de corrupción, vengan de la vereda del frente o de la propia".

"La corrupción hace daño, hay que perseguirla, hay que sancionarla severamente y tenemos que trabajar todos para que no vuelva a ocurrir", cerró