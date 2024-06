Comparte

Este jueves el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, abordó en La Mañana de Agricultura, el reciente anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre el proyecto de ley para el aborto legal en Chile.

“Uno espera que el país se la juegue por los más vulnerables, ¿qué persona es más vulnerable que la que está por nacer?, se necesita el desarrollo del embarazo y que la madre y el niño tengan la mejor atención de la sociedad. Por eso estamos muy en contra de la propuesta que se ha presentado y vamos a estar en el debate público”, señaló.

“Cuando se presente la ley, vamos a estar en el debate, lo hicimos en el proyecto de ley de las tres causales y vamos a reforzar ahora. Los argumentos son biológicos, son valoricos y van más allá de la fe que cada uno profese”, añadió.

“Lo de poner plazos no tiene ningún sentido, en el momento de la concepción se desencadenan una serie de procesos que son continuos, no hay etapas en que uno pueda decir ‘de aquí para adelante es embrión y para atrás no lo es'”, expresó.

“La vida comienza en la concepción y quienes se plantean esos términos, debieran revisar los libros de embriología clásicos, hay muchas evidencias de que el sistema nervioso central parte dentro las cuatro semanas. Estamos hablando de aspectos biológicos, no de aspectos religiosos, que por supuesto, como católico, uno tiene también una mirada determinada sobre el tema”, declaró.

Por otro lado, al abordar los cambos planteados por el Ejecutivo al reglamento del aborto en tres causales, respecto de la objeción de conciencia, el rector de la UC expresó que “aquí lo que hay que proteger es que no tenemos que discriminar en la elección de las personas. Yo entiendo que las personas de Gobierno que están manejando ministerios y servicios de salud, frente a una ley que está aprobada tienen que proveer las alternativas profesionales para que se cumplan estas prestaciones, la objeción de conciencia personal es algo que está absolutamente aceptada y es un derecho”.

“Por lo tanto, una obstetra tiene todo el derecho a decir ‘esta prestación no la realizo’. Sin discriminar, creo que el rol de las autoridades, de los servicios de salud, deben buscar como se puede ofrecer esa prestación para evitar los trasladados y ofrecer las prestaciones que la ley permite, de las cuales yo ya he dicho que no participamos“, explicó.

“No puede quedar de lado una persona que tiene todos los méritos, nada más que porque no cumpla esta situación, ahí un servicio de salud tendrá que implementar un aumento de planta. Pero lo que no podemos permitir es que haya una discriminación laboral solamente por este motivo“, cerró.

Revisa la entrevista completa con el rector de la UC sobre el proyecto de aborto legal