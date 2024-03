Comparte

El Presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de su gira por la Región del Maule, respondió preguntas de la prensa respecto a temas de seguridad, y la posible inclusión de militares en zonas urbanas.

Asimismo, el mandatario, le respondió a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien señaló que si un alcalde oficialista pide al Ejército en las calles, “es el desmentido más categórico a que estamos mejor que hace dos años”.

Bajo esa línea, el jefe de Estado respondió categórico: “No tengo tiempo para polemizar con alcaldes que están permanentemente buscando polémicas”.

“Lo que nosotros hemos señalado como Gobierno, en términos generales, respecto a como recibimos el país, Chile está mejor”, aseveró.

Asimismo, agregó que “en materia de seguridad, específicamente, los desafíos son demasiado grandes y ahí efectivamente aumentó la percepción de inseguridad”.

“Yo los invito a que no miremos solo la parte vacía del vaso, tenemos desafíos, sí, desde mi punto de vista, no hay espacio para la autocomplacencia, pero eso no significa aceptar que acá no se ha hecho nada y que el país va directo al despeñadero”.

“Recuerden en las condiciones en las que entregaron el país, en particular en estas materias, como estaba desatada la violencia en la zona centro sur, como las fronteras estaban desprotegidas”, alegó Boric a la oposición.

Presidente Boric y presencia de militares en los conos urbanos

Por su parte, el gobernante descartó que sea una opción incluir a los soldados para reducir la delincuencia en las zonas urbanas de las ciudades.

“Sobre el tema de los militares. Los militares no están entrenados para hacer control del orden público, por lo tanto, no es labor de los militares, esa labor le corresponde a los policías, ese tema hay que zanjarlo ya”, agregó.

“Respecto a ciertas labores que eventualmente puedan cumplir los militares, que liberen a policías, para que puedan realizar justamente estas intervenciones que puedan realizar, como se hizo en la toma de Maipú, nosotros estamos disponibles para evaluarlo e implementarlo con todas las exigencias que demanda la ley”.