Comparte

Javier Milei, precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), concurrió a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), para votar en el PASO 2023, tras hacer una larga fila de más de dos cuadras.

Milei tuvo palabras para Horacio Rodríguez Larreta, debido a los inconvenientes con la boleta electrónica que se registraron en la Ciudad de Buenos Aires.

“Era esperable cuando alguien quiere sacar alguna ventajita”, señaló a la prensa el representante de La Libertad Avanza tras salir de su lugar de votación

Asimismo, el precandidato libertario realizó una dura denuncia pública a través de sus redes sociales.

“Es un escándalo, el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país”.

“Impresionantes nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!”.

El economista añadió también que “los argentinos tenemos una oportunidad histórica. Después de décadas de fracasos en las que los mismos de siempre se repartieron el poder, hoy tenemos la oportunidad de hacer algo distinto”.

También analizó que la juventud “es la que lleva menos tiempo expuesta al sistema de adoctrinamiento”.