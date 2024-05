Comparte

Continúan las discusiones al interior de “¿Ganar o servir?” y unos que protagonizaron una fuerte pelea fueron Pangal Andrade y Raimundo Cerda.

Todo esto, porque Raimundo quedó nominado a los pocos días de haber llegado al encierro, por lo que Pangal lo molestó con la situación y él no recibió muy bien la broma.

A raíz de ello, comenzaron una acalorada discusión, donde ambos pusieron sus límites, ya que no se conocían.

En ese sentido, Pangal habló con Publimetro y se refirió a este conflicto “Raimundo llegó en las nubes, levantado, sobrado heavy. Cuando la gente llega, yo no los pesco mucho y me voy acercando de a poco. Le tiré una broma, que mi humor hay que conocerlo, y no le gustó y se enojó, tuvimos una discusión, me enojé harto, nos agarramos a palabrotas”.

Tras ello, contó que luego de una conversación con Coca Mendoza, le pidió disculpas, puesto que él también fue así en el pasado.

“Recordé lo que yo era cuando entré, que era como Rai, entré solo, con toda la energía, creyéndome la raja. Y ahí dije que ‘el verdadero campeón es el que sabe cuándo se equivoca’”, añadió.

Asimismo, recalcó “hablé con él, me costó, pero no voy a andar peleando con un niño de 25, le expliqué que ese es mi humor y me disculpé si le molestó el chiste. No debí haberle tirado la talla, debí esperar a conocerlo más”.

“Lo veo potente a Rai, es un buen niño, está en esa edad donde las hormonas están en las nubes, pero no le temo ni a él ni a nadie, todavía no veo a alguien que me alcance. Yo no voy a pelear con un niño chico, él es un niño de 16 en un cuerpo de 25″, concluyó el deportista extremo.