Comparte

En el último “Sin Editar” de Pamela Díaz en YouTube, participó como invitado el destacado artista urbano Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, quien habló sobre su vida personal.

En la instancia, Pamela le preguntó por su personalidad y el joven contestó con toda sinceridad sobre sus cualidades y defectos.

Entre ellos, expuso que es una persona muy reservada y aseguró que desde muy pequeño ha sido así.

“No me gusta lo guardado que soy con mis cosas”, comenzó diciendo el intérprete de varios éxitos, como “En las malas y buenas”.

“Siempre he sido así. Cuando era niño, tuve un mínimo grado de autismo. No me gustaba hablar con nadie, ni contarle mis cosas a los demás. Sigo así”, agregó.

Tras ello, comentó que cuando debe lidiar con algunos problemas no acostumbra a contárselo ni a sus mejores amigos.

“No es que me incomode hacerlo, pero uno se siente inseguro al contar sus problemas, porque puede decir: tal vez la otra persona tiene un problema más grande, y yo me estoy ahogando en un vaso de agua”, añadió.

“Por eso prefiero no contar nada, y guardarme todo”, cerró el exponente del género urbano.