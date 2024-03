Comparte

Sin duda el quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton remeció al mundo del espectáculo el año pasado.

A raíz de ello, en una conversación con Eduardo Fuentes en Buenos Días a Todos, Jean Philippe recordó lo mediática que fue su separación.

En ese sentido, sostuvo que fue difícil lidiar con ello y los medios de comunicación “es raro porque siento que no tuve las herramientas para manejarlo, hay que tener ciertos códigos y formas que yo por momentos las logré, por otros momentos no”.

“Complicado, porque estamos hablando de una relación con una persona, se compone de cosas que son muy personales po, íntimas, entonces es difícil que de alguna manera no pueda estar sujeto al escrutinio público (…) No me estoy quejando, siempre supe, pero sí hubo cosas que me resultaron difíciles de manejar”, agregó.

Finalmente, Eduardo le consultó si este tema para él ya estaba “saldado y sanado” y respondió lo siguiente: “sí, totalmente”.