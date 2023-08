Comparte

Esta mañana se vivió un incómodo momento en el matinal Mucho Gusto, cuando estaban reporteando desde Licantén, región del Maule, comuna afectada por el sistema frontal.

Al igual que todos los canales, Mega envió a sus reporteros a los sectores que se han visto más afectados por las lluvias y hoy, uno de ellos estaba mostrando en las condiciones que estaba la localidad mencionada anteriormente.

Fue en ese momento cuando se acercaron a un bote en el que iba un adulto mayor, el cual estaba en estado de shock por todo lo que estaba pasando.

“¿Pasó una noche muy complicada, no? ¿No pudo evacuar?”, le preguntó en primera instancia el periodista.

Tras ello, intervino al instante José Antonio Neme y le pidió que no conversara con él.

“No es necesario, no es necesario conversar con él. Juan Carlos, da lo mismo, la imagen habla por sí sola”, aseguró el animador.

“No, no está en condiciones, no está en condiciones. Juan Carlos, escúchame, no está en condiciones para dar una entrevista”, explicó.

En la misma línea, siguió recalcando que no era necesario hablar con el hombre y que bastaba con mostrar la imagen.

Finalmente, el reportero se alejó del caballero y continuó su conversación con una joven que estaba ahí mismo.

Sin duda este momento generó varias reacciones en las redes sociales, puesto que criticaron fuertemente la actitud del periodista en terreno.