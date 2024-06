Comparte

Este martes la Cámara de Diputados y Diputadas le rindió un homenaje a Manuel Pellegrini por su trayectoria como entrenador de fútbol en el extranjero. El actual técnico del Real Betis se dio tiempo de hablar sobre la selección chilena y la salida de Claudio Bravo del cuadro español.

Sobre sus opciones en la Roja, el Ingeniero señaló que “por este camino que he trazado en el extranjero, muchas veces no pude venir a la selección chilena. Me dolió muchísimo cuando Arturo Salah, amigo mío de toda la vida, estuvo a cargo de la ANFP y no pude venir a Chile porque tenía contrato vigente y me gusta cumplir mis contratos”.

La deuda de Pellegrini con la Roja

“Tengo una deuda con Chile, ojalá pueda tener la oportunidad de pagarla en algún momento, pero no me siento 100 por ciento culpable de esa deuda, porque no creo tener la preparación para dirigir al fútbol chileno completo a través de la parte técnica. También hay una parte dirigencial, una parte de formación y una serie de conceptos que te llevan a un Mundial”, agregó Pellegrini en conversación con la prensa del Congreso.

Sobre su aporte al balompié nacional, el ex entrenador de la U y la Católica en el fútbol chileno aseguró que “sí me siento con la capacidad de aportar en algún momento a un trabajo global, sobre cómo se podrían hacer pautas para mejorar el desarrollo del fútbol chileno”.

También tuvo palabras para referirse al actual adiestrador de la Roja, el argentino Ricardo Gareca: “Me alegro mucho que esté a cargo de la selección nacional. Lo conozco hace mucho tiempo, incluso estuve conversando con él en Sevilla hace un par de meses, antes que llegara a Chile a firmar su contrato. Creo que estamos en manos de un técnico con mucha experiencia a nivel de selecciones. Estuvo mucho tiempo con Perú, y además tiene una carrera de futbolista también muy destacada”, sostuvo.

“Lo veo con mucha esperanza de que Ricardo pueda partir con el pie derecho en este proceso que va a llevar hasta un Mundial. Hay una generación que viene reemplazando a una cantidad de jugadores que no es fácil hacerlo, por la calidad que tienen y mantienen. Esa mezcla y una buena conducción de Ricardo espero que nos haga tener un muy buen campeonato”, agregó Pellegrini.

Su visión del recambio generacional

Pero no se quedó ahí. Pellegrini reflexionó acerca de la Generación Dorada y el tan ansiado recambio: “Más que analizar ese cambio de generación que sabíamos que en algún momento tenía que producirse, tuvimos una generación a nivel mundial espectacular con varios jugadores en los mejores clubes del mundo, creo que Ricardo ahora con todo su conocimiento va a elegir a los mejores nombres, independiente quienes sean, para intentar llegar lo más arriba posible. Así que solamente desearle la mejor de las suertes y apoyémoslo todos, en cada una de sus decisiones que él tome”.

“El recambio se va produciendo por la edad y por rendimientos. En términos futbolísticos tenemos un técnico que va a indicar el camino a seguir, si es el mismo camino que produjo esa generación o uno distinto”, sentenció.

La salida de Claudio Bravo del Real Betis

Para Pellegrini, Bravo “todavía puede ser muy útil y lo demostró en los últimos partidos que jugó por Chile, por su forma de entrenar, su profesionalismo y su pensamiento”.

“Tuvimos la fortuna con Claudio de estar 4 años juntos. Le tocó muy mala suerte esta última temporada porque tuvo varias lesiones, pero aseguro por lo que lo conozco que puede seguir siendo útil”, concluyó el Ingeniero.