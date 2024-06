Comparte

En medio de la expectación generada por el Campeonato Nacional, surgió un fuerte rumor que indicaba la posible salida de Luciano Cabral de Coquimbo Unido para unirse a Everton, información difundida por el periodista César Luis Merlo.

Sin embargo, desde el club coquimbano no tardaron en desmentir categóricamente esta versión. Pablo Ramírez, gerente deportivo de los Piratas, aclaró la situación en declaraciones a Bolavip: “Yo ya no sé qué más hacer. El señor Cabral tiene una cláusula de salida que no es normal, no es que el jugador pueda pagarla e irse. Tiene que llegar una oferta al club que tenemos que analizarla y luego bajarla a Cabral”.

Ramírez enfatizó que permitir la salida de Cabral hacia otro equipo del ámbito local iría en contra de los intereses de Coquimbo Unido: “Comprenderán que se vaya a cualquier club del medio local es un daño al interés de Coquimbo Unido. Por ende no se irá a ningún club chileno. Eso es imposible. Si llega una oferta de un club extranjero, vamos a estar lamentablemente obligados a analizarla”.

El gerente deportivo también subrayó la necesidad de que cualquier oferta sea seria y provenga de un club formal, sin perjudicar los intereses del equipo coquimbano.

Para finalizar, Ramírez expresó su desconcierto ante el momento en que surgieron estos rumores: “Esa es la situación de Luciano Cabral. No hay otra. Todos estos ruidos 24 horas antes de un partido, me llaman profundamente la atención“.

De esta manera, Coquimbo Unido reafirma su postura y compromiso con la permanencia de Luciano Cabral, al menos en el ámbito local, desmintiendo cualquier posible traspaso a Everton u otro club chileno.