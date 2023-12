Comparte

La riqueza paisajística de la Playa Las Machas, fue el escenario donde esta mañana desde muy temprano, se dio inicio al Carnaval Femenino de Surf Profesional Latin Girl Arica Prime 2023, en el que 40 competidoras nacionales e internacionales se medirán durante este fin de semana en las categorías Open, Sub 14, Sub 18, Sub 12 y Longboard.

La Ciudad de la Eterna Primavera recibió a las competidoras internacionales Luana Chumán de Perú, Marcela Machado de Uruguay, Kirra Silver de México y Samantha Alonso de Panamá, junto con las competidoras nacionales que arribaron desde diversos sectores del país, como Iquique, La Serena, Viña del Mar, Puertecillo, Punta de Lobos y por supuesto, Arica.

Entre las competidoras más destacadas de la treintena de chilenas que se encuentran inscritas en la competencia, está el crédito local y favoritas del público, Lorena Fica y la iquiqueña Isidora Bultó, que con tan solo 14 años de edad obtuvo uno de los mayores puntajes en la categoría open profesional. Entre las destacadas de la jornada a nivel internacional la uruguaya, Marcela Machado tuvo un excelente cometido

“La estrategia era entrar y hacer un poco de juego de puntos e ir poco a poco mejorando en las olitas” señaló Marcela Machado con respecto al segundo round disputado en Las Machas. La uruguaya compitió el año pasado en este certamen y asegura que conecta bastante bien con las olas pequeñas.

Por su parte la iquiqueña Isidora Bultó, a su corta edad se mide en tres categorías, brillando en open contra las mejores surfistas de la región latinoamericana. La joven promesa destacó que “es muy bonita la experiencia, me gusta harto competir contra competidoras más grandes, así me mido mejor, con más nivel, así que estoy muy contenta”, señaló.

Las instancias finales serán este sábado 16 de diciembre

Este sábado 16 se disputarán las finales y la categoría Sub 12, además del esperado duelo en torno al longboard, en el que la mexicana Kirra Silver viene a disputar el título del tour a la campeona nacional, la ariqueña Samantha Wilson, quien representó a Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Esta fiesta del Surf espera recibir a las y los visitantes con distintas sorpresas como la realización de una activación de Yoga y una experiencia de parasurf, las que serán abiertas a la comunidad. Además se realizará una feria Emprende Mujer en donde quienes visitan la Playa Las Machas podrán llevarse un pedacito de la cultura de la región de Arica y Parinacota.

“Hay disciplinas donde la inversión pública y privada están enfocadas principalmente en los hombres, como por ejemplo el Surf, donde las mujeres han ido quedando más atrás y creo que actividades como esta apuntan a romper esta brecha” dijo el alcalde de la ciudad de Arica, Gerardo Espíndola, quien destacó que esta competencia busca acortar brechas ya que incluye a niñas, jóvenes y mujeres.

